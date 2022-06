CdM - ADL è a Los Angeles, al suo ritorno gli sarà sequestrato anche lo smartphone

Si parla delle perquisizioni avvenute nelle sedi della Filmauro e in quella della SSC Napoli sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

TuttoNapoli.net

"La perquisizione era finalizzata al reperimento di documentazione e altri elementi utili in ordine appunto alle ipotizzate condotte illecite". Si parla delle perquisizioni avvenute nelle sedi della Filmauro e in quella della SSC Napoli sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"I documenti sono stati cercati anche negli uffici del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, del vice Giuseppe Pompilio e del segretario generale Alberto Vallefuoco Poiché Aurelio De Laurentiis si trovava a Los Angeles, gli investigatori hanno prelevato alcuni dei suoi dispositivi elettronici, tra cui il computer, mentre per acquisire gli altri, come il telefonino, attenderanno il suo ritorno in Italia. Dunque al rientro in Italia De Laurentiis dovrà consegnare il suo telefonino alla Guardia di Finanza".