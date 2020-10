CdM - Idea Fabian al posto di Mertens: ecco l'ultima novità di Gattuso

Possibili novità di formazione questa sera per Gattuso in vista delle prossime sfide e degli impegni ravvicinati. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Mertens è uno scattista, non può giocarle tutte, in attesa del pieno recupero di Elmas e Zielinski, si pensa al ruolo di sotto punta per Fabian Ruiz con Demme e Lobotka davanti alla difesa. Per Gattuso è la quarta gara europea da allenatore del Napoli, finora non è ancora riuscito a vincere nelle sfide internazionali".