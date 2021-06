CdM - Il 25% dei tifosi al Maradona: ecco le regole per l'accesso

L’ultima volta in cui a Fuorigrotta si è respirato il calore del pubblico risale a sedici mesi fa, si giocava Napoli-Torino (28 febbraio 2020). Si parla del ritorno allo stadio da parte dei tfisoi del Napoli sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "L’Italia era appena entrata nel vortice del Covid-19, poi la pandemia ha fatto il deserto, ha imposto il distanziamento, spento la gioia del pallone nella tristezza delle partite a porte chiuse. C’è stata solo qualche eccezione ad inizio stagione, quando in tribuna per le sfide contro Genoa e Atalanta il Napoli fu accompagnato da 1000 spettatori.

Stavolta sarà tutto diverso, le regole saranno le stesse degli Europei, potrà entrare al Maradona una percentuale corposa di tifosi, circa il 25% della capienza con i criteri del green pass: vaccinati, guariti o con tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento".