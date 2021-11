CdM - Insigne l'emblema dell'Italia smarrita, flop da falso nueve

È arrivato il momento per Lorenzo Insigne di mettersi alle spalle la delusione patita con l'Italia e rituffarsi negli impegni in maglia azzurra. A parlare dell'attaccante è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il capitano del Napoli e numero 10 della squadra del ct Mancini torna a casa con una valigia carica di delusione dopo la notte amara di Belfast. Non soltanto per le sue prestazioni, non al top e dunque non determinanti, ma soprattutto per le sorti dell’Italia, chiamata agli spareggi di marzo per assicurarsi un posto in Qatar.

Insigne è diventato probabilmente l’emblema della Italia di Mancini che si è smarrita in Irlanda nella serata decisiva. Lui, da falso nove, doveva essere la guida dell’attacco nel tridente chiamato a inventare il graffio giusto per far intascare all’Italia la qualificazione diretta".