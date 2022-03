CdM - Insigne saluta la Nazionale: ci sarà rifondazione e lui va in Canada

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno torna sulla prova incolore di Insigne contro la Macedonia

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno torna sulla prova incolore di Insigne contro la Macedonia: "Il talento di Frattamaggiore ha giocato il primo tempo (poi sostituito da Raspadori). E non ha combinato un granché se non un tiro dal limite deviato in angolo dal portiere macedone. I voti dei commentatori sportivi non sono stati teneri. Per il Magnifico, che a giugno lascerà l’Italia per trasferirsi al Toronto, si tratta dell’ultima occasione mondiale, considerato che ci sarà un’inevitabile rifondazione".