CdM - Involuzione di Insigne è nei numeri: non si è praticamente mai visto il miglior Lorenzo

L’involuzione di Lorenzo è nei numeri: rispetto alla scorsa stagione, forse la più brillante in maglia azzurra, vanta sei gol e due assist in meno. Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si legge delle difficoltà del capitano del Napoli: "Sulla sua condizione mentale hanno inciso la firma col Toronto, la scelta di vita, è evidente che gli manchi un po’ di serenità.

L’aspetto psicologico aiuta anche a metabolizzare le fatiche, il calo di Barella dimostra che il peso di 75 partite ufficiali in 13 mesi (tra impegni con il Napoli ed Europeo) prima o poi presenti il conto. A differenza di Barella, però, in questa stagione il miglior Insigne si è visto in rare occasioni. Spalletti non l’ha mai abbandonato, l’ha sostenuto al cospetto dei rigori sbagliati ad inizio stagione e anche prima della gara contro l’Udinese".