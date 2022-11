Cdm - Juan Jesus non è al massimo, pronto Ostigard. Novità a centrocampo

Si gioca dopo tre giorni, il Napoli è alle battute finali di un ciclo infernale, Spalletti - come scrive il Corriere del Mezzogiorno - dovrà gestire le forze

Si gioca dopo tre giorni, il Napoli è alle battute finali di un ciclo infernale, Spalletti - come scrive il Corriere del Mezzogiorno - dovrà gestire le forze. Raspadori è pronto per sostituire Kvaratskhelia, c’è un ballottaggio aperto con Elmas che contro l’Atalanta è stato tra i migliori in campo, realizzando il gol del sorpasso.

In difesa sono pronti due cambi, Ostigard e Mario Rui dovrebbero sostituire Juan Jesus, che non è al massimo della condizione, e Olivera. Potrebbe esserci anche un avvicendamento in mezzo al campo con Ndombele, in crescita nelle ultime gare, pronto a prendere il posto di Zielinski.