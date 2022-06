CdM - Koulibaly ha l'ambizione di andare in una big europea e vincere la Champions

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Aurelio De Laurentiis è in pressing per convincerlo a restare, ma il Corriere del Mezzogiorno specifica

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Aurelio De Laurentiis è in pressing per convincerlo a restare, ma il Corriere del Mezzogiorno specifica: "Non sarà automatico convincere Koulibaly, c’è anche l’ambizione legittima di giocarsi le sue ultime chances per approdare in una big europea, che può coltivare la prospettiva di puntare a vincere la Champions League. Il mercato è ancora lungo, il Napoli e Koulibaly potrebbero poi approfondire l’argomento rinnovo anche a stagione iniziata".