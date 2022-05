CdM - Koulibaly incedibile? Lo scenario è cambiato: c'è distanza sul rinnovo

Kalidou Koulibaly e il Napoli, avanti insieme o no? E' presto per dirlo, c'è una trattativa in corso per il rinnovo. Con annessa distanza tra le parti

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Kalidou Koulibaly e il Napoli, avanti insieme o no? E' presto per dirlo, c'è una trattativa in corso per il rinnovo. Con annessa distanza tra le parti, secondo il Corriere del Mezzogiorno: "È un giocatore che il Napoli non può consentirsi di perdere, il gioiello più autentico che già in passato era stato oggetto di lusinghiere corti da parte di club europei importanti. Il Napoli si era consentito il lusso di spedire al mittente anche offerte importanti. Lo scenario però è cambiato: il Covid ha imposto al club una linea economica ancor più rigorosa e il rinnovo del contratto del difensore (scadenza il prossimo anno) è oneroso: offerta e domanda non coincidono".