CdM - La proposta di ADL un passo indietro per Insigne: il capitano si guarda attorno

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno aggiorna la situazione relativa al futuro di Lorenzo Insigne: "Il Napoli è fermo alla proposta di un quadriennale con opzione per il quinto anno di 3,5 milioni a stagione di base fissa più 1,5 di bonus complicati da raggiungere, legati agli obiettivi di squadra e al rendimento di Insigne. L’intesa tra Lorenzo e il Napoli dovrebbe essere ampia, coinvolgere non solo il tema ingaggio ma anche i progetti del Napoli per il futuro. Sotto il profilo economico sarebbe un passo indietro per il capitano del Napoli, che si sta guardando attorno".