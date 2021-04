CdM - La risposta a qualche insulto di troppo: Gattuso via, ma ha scacciato le critiche

Rino Gattuso è riuscito a riportare il suo Napoli a ridosso della zona Champions, addirittura a -3 dal secondo posto. E il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola parla così dell'allenatore azzurro: "L’orgoglio resta intatto, soprattutto per Rino Gattuso. Che a fine stagione andrà via - e lo sa da tempo - ma è riuscito a risalire dal mare di critiche lo avevano inondato. E a mantenere salda l’unità di intenti con la «sua» squadra. In silenzio negli ultimi due mesi per volere della società ma con la caparbietà di rispondere sul campo anche a qualche insulto di troppo che gli era piovuto addosso".