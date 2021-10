CdM - Le bastonate necessarie per diventare grandi: le certezze del Napoli restano

"Le bastonate necessarie per diventare grandi". E' questo il titolo dell'editoriale dello scrittore Marco Marsullo sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli si accorge di non essere immortale, per la prima volta nella gestione Spalletti; il che è un bene a conti fatti, perché ci sono bastonate lungo un corso che sono necessarie per diventare davvero grandi. Le certezze viste fin qui, a ogni modo, restano: Osimhen è dinamite pura, suo lo squillo del due a tre che tiene vivi i partenopei fino all’ultimo fiato, Koulibaly è tornato quello degli anni dell’invalicabilità della linea Maginot e con Di Lorenzo ancora in versione Euro 2020.