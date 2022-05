CdM - Lozano nel futuro calcio verticale di Spalletti potrà esaltarsi nell'uno contro uno

Focus sulla prossima stagione dei trequartisti del Napoli da parte del Corriere del Mezzogiorno. Hanno deluso un po' tutti

Focus sulla prossima stagione dei trequartisti del Napoli da parte del Corriere del Mezzogiorno. Hanno deluso un po' tutti, tra questi anche Hirving Lozano, il quotidiano scrive: "Lozano ha patito varie difficoltà, non ha potuto fare la preparazione per l’infortunio all’occhio che l’ha condizionato anche a livello mentale nella parte iniziale della stagione. In una squadra più verticale, d’impatto nell’uno contro uno Lozano può esaltarsi, ritrovando quell’incisività che si è vista soltanto a sprazzi durante la sua avventura napoletana".