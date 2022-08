Cdm - Macché bollito e spacca-spogliatoi! CR7 esempio sul lavoro e reduce da 18 gol in Premier

Sarebbe un colpo secondo solo a Maradona, il fondo del Corriere del Mezzogiorno elogia la figura di CR7 e rimarca le incomprensibili titubanze della piazza

Sarebbe un colpo secondo solo a Maradona, il fondo del Corriere del Mezzogiorno elogia la figura di CR7 e rimarca le incomprensibili titubanze della piazza di fronte ad una possibilità del genere: "Gli stessi che fino a dieci giorni davano il Napoli decimo in classifica, adesso gridano al disastro in caso di arrivo Ronaldo. Il club venderebbe ad almeno cento milioni Victor Osimhen e lo sostituirebbe con quello che ancora oggi è il calciatore più popolare del pianeta. Peraltro capace di segnare 18 gol nell’ultima Premier League: terzo nella classifica marcatori, giusto per dare l’idea che i bolliti hanno altre fattezze.

Ronaldo a Napoli sarebbe un colpo secondo solo a quello di Maradona. Cambierebbe completamente lo scenario. Fuori dal campo, ovviamente, con l’arrivo di una superstar che fa notizia anche quando dorme. Ronaldo è l’emblema del professionismo, dell’abnegazione, della voglia di superarsi e di vincere. Ogni minuto della sua giornata è orientato a migliorarsi, a prepararsi per la prossima partita, per il prossimo record da stabilire. Allenarsi con Ronaldo o senza Ronaldo segna la differenza tra quelle due rette parallele che mai si incontrano: vincere e non vincere.

Ronaldo non spacca lo spogliatoio. Lo fa saltare in aria. Con l’esempio. Con il lavoro. Con l’egoismo certo. Con l’egocentrismo. Sarebbe per il Napoli (e per Napoli) un terremoto calcistico. Essere contrari al suo arrivo è né più né meno che il remake dell’opposizione alla partenza dei calciatori ritenuti indispensabili. È l’istinto di conservazione. È la paura dell’ignoto, di confrontarsi con quel che non conosciamo".