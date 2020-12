CdM: "Manca cattiveria, che errore di Petagna"

Il Napoli che continua a viaggiare sulle montagne russe è mancato anche la giusta dose di cattiveria nel primo tempo, quando l’Az era ancora stordita dal gol di Mertens. Lo scrive Monica Scozzafava, che nel suo editoriale sul Corriere del Mezzogiorno analizza così la sfida in terra olandese.

"Poi la gara si è messa in salita e per quelle che sono state le occasioni degli olandesi, il pareggio su quel campo va interpretato quasi come una vittoria. Ospina ha tenuto a galla il Napoli (ha parato un rigore) ma la squadra ha dovuto tenere botta e limitare i danni. Il girone è complicato e alla fine su un campo difficile è prevalsa la lucidità: portare a casa un pareggio è diventato fondamentale per non perdere. Si può migliorare, si deve migliorare perchè se nel computo delle occasioni gli olandesi ne hanno avute di più, il Napoli di Gattuso continua a sbagliare sotto porta. Ed è questo il punto probabilmente più debole sul quale l’allenatore deve ancora lavorare. Mertens ha battuto tutti sul tempo, ma poi poteva capitalizzare ed ha mancato il raddoppio. Petagna ha vanificato un colpo di testa (nel finale) che era assolutamente alla sua portata".