CdM - Manna guarda in Premier: Kiwior il più gradito, spunta Duran dell'Aston Villa

"Kiwior dell’Arsenal è il profilo più gradito, è mancino, può essere adattato anche da terzino sinistro ma bisogna convincere i Gunners a farlo partire". Così il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola scrive degli obiettivi del Napoli sul mercato di gennaio: "C’è un’apertura sulla formula del prestito con obbligo di riscatto ma non è facile far coincidere tutte le esigenze: le potenzialità del Napoli, la richiesta dell’Arsenal e i desideri del difensore ex Spezia.

Ci sono stati dei colloqui anche con l’Udinese per Bijol, il centrale sloveno che il Napoli ha affrontato proprio lo scorso sabato. Ismajli ha il contratto in scadenza a giugno e con l’Empoli ci sono discorsi molto avviati per Zerbin, l’intreccio potrebbe diventare concreto. La difesa è la priorità, per l’attacco si lavora in vista della prossima estate, Manna sta sondando il terreno con gli intermediari per Duran dell’Aston Villa".