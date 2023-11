Cdm - Mazzarri ha già scelto il terzino sinistro contro il Real Madrid

Lo rivela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Madrid, a sinistra, al posto dell'infortunato Olivera, dovrebbe giocare Juan Jesus. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "L’uruguaiano non si vedrà in campo prima di metà gennaio: per fortuna non dovrà essere operato e dovrà stare fuori all’incirca sei settimane".

Il quotidiano aggiunge: "A Bergamo si è adattato il brasiliano Juan Jesus, ma con alterne fortune. E di certo non può essere sottoposto a ulteriori sforzi perché è reduce da un infortunio muscolare".