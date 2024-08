Prima pagina CdM - Meret non convince Conte: c'è la suggestione Szczesny

Porte girevoli in quel di Napoli, con Meret che non sembra più intoccabile come lo era fino a qualche settimana fa. Secondo quanto riporta in prima pagina Il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte avrebbe bocciato l'estremo difensore classe '97 e il club partenopeo starebbe già sondando qualche opportunità dal mercato. Tra i vari nomi la suggestione più grande porta a Torino e risponde al nome di Szczesny, messo ormai alla porta dalla Juventus.