CdM - Mertens scalpita: spera di giocare di più contro il Barcellona

Dopo aver sostituito degnamente Osimhen, Dries Mertens è tornato in panchina e ora spera di tornare a giocare con una certa continuità. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Per la notte del Camp Nou scalpita Mertens che nelle gare contro Venezia e Inter ha portato a casa una ventina di minuti, si candida almeno per uno spezzone più ampio, anche insieme ad Osimhen".