CdM - Mertens sogna ancora il rinnovo: vuole convincere ADL di una cosa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens si prepara per la partita di domenica prossima contro l'Atalanta ma è carico e motivato anche perché sogna ancora di restare a Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno a tal proposito scrive: "Ha il contratto in scadenza ma la speranza che il club possa rinnovarglielo ancora c’è. E probabilmente la sfida di Bergamo è una occasione che non vorrà sprecare. Per continuare a credere nel sogno scudetto, ma anche per convincere la società che a 34 anni si può essere ancora molto utili alla causa".