CdM - Mertens, ultimi mesi di Napoli: Spalletti lo vede in due posizioni

Col contratto in scadenza a giugno prossimo, Dries Mertens si appresta a vivere l'ultima stagione con la maglia del Napoli. Il suo recupero sarà fondamentale perché in azzurro il belga può ricoprire due ruolo, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno:

"Può essere utile sia dietro la punta come nello spezzone di Firenze che da centravanti, come alternativa ad Osimhen, soprattutto nel mese di gennaio, quello della Coppa d’Africa, quando il peso dell’attacco sarà soprattutto sulle spalle dello scugnizzo di Lovanio. Non sono stati mesi facili, Mertens a maggio compirà 35 anni e ha dovuto gestire prima una distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti e poi l’operazione alla spalla sinistra dopo gli Europei. Dovrebbero essere i suoi ultimi mesi al Napoli, Ciro vuole continuare a scrivere la Storia".