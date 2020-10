Cdm - Milik, ieri incontro con ADL: il polacco soffre le esclusioni, vuole andare via a gennaio

De Laurentiis ieri pomeriggio è giunto a Castel Volturno per la seconda volta in una settimana. Stavolta soprattutto per incontrare Milik e il suo entourage insieme all'ad Chiavelli ed al ds Giuntoli. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il centravanti polacco sta soffrendo l’esclusione da tutti gli impegni e spinge per trovare una soluzione a gennaio ed il club partenopeo non vuole perdere un suo patrimonio a parametro zero ed è disponibile ad ascoltare proposte per liberarsi di un giocatore in esubero ed in scadenza.