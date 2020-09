CdM - Milik resta fuori lista e si allena a parte: Napoli ed entourage confidano nella Premier

Continua ad essere molto delicata la situazione di Arek Milik, con il polacco che stenta a trovare una soluzione definitiva per il suo futuro. Il Corriere del Mezzogiorno ha toccato proprio l'argomento legato al momento dell'attaccante azzurro: "Milik è fuori lista e come Llorente, Ounas e Machach s’allena a parte, limitandosi alla parte atletica, è accaduto anche ieri dopo la delusione per la trattativa sfumata con la Roma. Il Napoli e l’entourage di Milik confidano nella Premier League per «liberare» il centravanti polacco dallo scenario dell’addio fra nove mesi a parametro zero".