CdM - Napoli dello scudetto falso mito: Spalletti lo sapeva, Garcia ha fatto da capro espiatorio

Il Napoli dello scudetto è un falso mito: Luciano Spalletti lo sapeva bene, molto bene e ha preferito lasciare da allenatore non solo vincente ma leggendario. Così scrive il Corriere del Mezzogiorno sul tricolore vinto dagli azzurra e sulla transizione tra Spalletti e Garcia.

"Spalletti ora è il Ct della Nazionale accolto come il salvatore dopo il «tradimento» e il tiro mancino di Mancini. Invece, Rudi Garcia non lo sapeva e si è accollato una situazione che veniva raccontata come una favola bella e vincente mentre era la solita favola bella che ieri ti illuse, o Ermione, e oggi non può illudere più nessuno ma può senz’altro continuare a generare equivoci e inganni. Così è accaduto che il povero Garcia abbia fatto da capro espiatorio quando il livello calcistico del campionato si è appena appena alzato. L’allenatore è stato sacrificato sull’altare dell’alibi collettivo: il Napoli di Spalletti era una grande squadra e tu stai distruggendo un sogno. Te ne devi andare".