CdM - Non solo Di Lorenzo: Napoli pronto a blindare col rinnovo anche un altro gioiello

Non solo Giovanni Di Lorenzo: il Napoli vuole prolungare il contratto di Victor Osimhen per evitare brutte sorprese in futuro. A parlare della questione è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli è attento ai suoi gioielli, ha esercitato l’opzione per estendere fino al 2026 il contratto di Di Lorenzo e lo farà anche con Osimhen a fine mercato" spiega il quotidiano.