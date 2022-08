CdM - Obbligo o riscatto? Questo l'ultimo ostacolo per l'affare Simeone

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti è pronto a salutare Petagna e accogliere Simeone, un profilo che si sposa con i principi di gioco del nuovo attacco azzurro: verticalità, ricerca della profondità, aggressione allo spazio con gli esterni offensivi che saltano l’uomo in velocità. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Le cifre sono più o meno simili all’operazione Petagna: pronti 3,5 milioni di euro per il prestito e 12 per il riscatto. L’ultimo ostacolo riguarda la formula: il Verona spinge per l’obbligo, il Napoli vuole il diritto di riscatto".