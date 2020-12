CdM - Occhi sul 2001 Gilmour, operazione in stile Chalobah (e Lobotka può essere sacrificato)

Un’altra idea giovane per il futuro è Billy Gilmour, centrocampista classe ‘2001 del Chelsea. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che racconta dell'interesse del Napoli per questo talentuoso prodotto di casas Blues: "Si valuta l’idea del prestito come fatto per Chalobah qualche anno fa.

Il Napoli a centrocampo è ben fornito e soprattutto in chiave lista per un’operazione di questo tipo sarebbe necessaria un’operazione in uscita. Lobotka, che sta trovando meno spazio in mediana, potrebbe essere un’idea in tal senso nel caso in cui arrivassero delle offerte congrue".