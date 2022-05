CdM - Olivera e le difficoltà iniziali in Spagna: "Galeotta fu la passione per la soda e alfajores"

L'arrivo al Napoli di Mathias Olivera segue un percorso di ambientamento non semplice del calciatore al calcio europeo

L'arrivo al Napoli di Mathias Olivera segue un percorso di ambientamento non semplice del calciatore al calcio europeo, con diverse difficoltà incontrate nei primi anni in Spagna. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "L’impatto con la Spagna è stato complesso, nella prima stagione al Getafe solo quattro presenze e un gol.

Il cambiamento ha riguardato soprattutto l’alimentazione, in Spagna c’è un’attenzione diversa. Controllo del peso, dati atletici, attenzione ai ritmi, test sulla rapidità, Olivera fa fatica e dopo tre mesi rimedia anche una multa per qualche chilo di troppo. Galeotta fu la passione per la soda e gli alfajores , biscotti realizzati con farina e maizena, spesso farciti con il dulce de leche. Il Getafe, dopo le difficoltà della prima stagione, decide di mandarlo in prestito all’Albacete, dove Olivera trova la regolarità nella gestione del suo corpo e la continuità in campo"