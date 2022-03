CdM - Osimhen abbandonato contro il Milan: un dato lo conferma

"Un altro dato su cui riflettere riguarda Politano che in 71 minuti di partita ha toccato solo 30 palloni".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen è un pericolo costante per i difensori avversari ma troppo spesso soffre la solitudine del numero 9. A parlare dell'attaccante è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Victor spesso si trova a combattere da solo con due difensori avversari, le sue progressioni in campo aperto rappresentano soluzioni molto più interessanti se i compagni lo accompagnano nei tempi giusti. Contro il Milan spesso non è accaduto, lo dimostra un dato: Osimhen, pur cercando anche di lavorare spalle alla porta, ha toccato solo 32 palloni.

Victor è il calciatore di movimento tra quelli in campo per tutta la gara che ha partecipato meno al gioco, un altro dato su cui riflettere riguarda Politano che in 71 minuti di partita ha toccato solo 30 palloni. Le verticalizzazioni per Osimhen non sono state frequenti e alcune anche realizzate in maniera frenetica, senza l’opportuna qualità.