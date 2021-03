CdM - Osimhen al rientro: il Napoli ha rispettato protocollo Uefa dopo trauma cranico

Osimhen è clinicamente guarito ma resta in dubbio la sua presenza da titolare contro il Bologna. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Oggi Victor sarà in campo per la rifinitura, poi deciderà Gattuso se puntare su di lui dal primo minuto o alternarlo con Mertens a gara in corso. Sul trauma cranico c’è un protocollo Uefa da rispettare, lo staff medico del Napoli ha seguito le regole in maniera scrupolosa e ha autorizzato il rientro in gruppo dopo gli ottimi responsi giunti dagli esami, prima la risonanza ad altissima risoluzione e poi l’elettroencefalogramma, controlli svolti con il monitoraggio sotto il profilo neurologico del professor Vittorio Cesaro".