CdM - Osimhen, delusione e violenza: la rabbiosa reazione dei tifosi dopo l'esclusione dal Mondiale

Si parla dell'eliminazione della Nigeria di Victor Osimhen sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Insigne, un altro big del Napoli deve digerire una cocente delusione. Si parla dell'eliminazione della Nigeria di Victor Osimhen sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Osimhen non giocherà il Mondiale in Qatar, la sua Nigeria non è riuscita a superare il Ghana al play-off. Dopo lo 0-0 in trasferta, ad Abuja Victor e compagni hanno pareggiato 1-1 e in Qatar ci va il Ghana per il gol in trasferta. Osimhen non è riuscito a incidere, la gioia per la rete che avrebbe portato la Nigeria sul 2-1 si è infranta sul fuorigioco ravvisato dal Var. Victor, dopo aver saltato la Coppa d’Africa, dovrà fare a meno anche del Mondiale.

L’amarezza dei tifosi della Nigeria è degenerata in violenza, con l’invasione con cui hanno danneggiato il terreno di gioco, è dovuta intervenire la polizia per disperdere la folla".