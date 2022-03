CdM - Osimhen e Fabian recuperano da fatiche e acciacchi: ultime su Lozano e Anguissa

Ultime da Castel Volturno, dopo il primo allenamento preparando la gara col Milan, sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

© foto di Cesare Purini / Insidefoto

Ultime da Castel Volturno, dopo il primo allenamento preparando la gara col Milan, sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Ieri sia Osimhen che Fabian Ruiz hanno svolto un programma specifico di recupero funzionale dalle fatiche e dagli acciacchi. Il Napoli vuole recuperare tutte le sue forze, Anguissa oggi dovrebbe svolgere almeno parte della seduta in gruppo, su Lozano, invece, ci saranno aggiornamenti quotidiani per capire se può rientrare tra i convocati. Le caratteristiche di Osimhen sono perfette per esaltare l’entusiasmo del Maradona".