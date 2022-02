CdM - Osimhen ha evitato al Napoli ha sconfitta che sarebbe stata meritata

Victor Osimhen, scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, va bene anche a mezzo servizio (Spalletti conferma che sarebbe dovuto restare a casa), centra il settimo gol e evita la mortificazione di una sconfitta che sarebbe stata anche meritata. Il centravanti salta ancora una volta in cielo e buca di testa la porta di Cragno nell’unico modo possibile, su cross di Mario Rui. Forse di più non poteva fare il Napoli massacrato dalle assenze