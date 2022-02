CdM - Osimhen, il Napoli non ha voluto correre rischi: la maschera gli dava fastidio

Finalmente ci siamo: contro il Venezia Victor Osimhen tornerà dal 1' in campo. Finora il Napoli non ha voluto correre rischi, considerando anche un fastidio dovuto alla maschera che è costretto a indossare, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"La protezione in carbonio che ha indossato nelle ultime tre settimane gli ha dato anche un po’ fastidio, ma la voglia di calcare l’erba è stata più forte di tutto. Il suo impiego è stato centellinato contro il Bologna (19’) e la Salernitana (26’). Proprio per non forzare i tempi e incorrere in qualche guaio. Scampoli di partita per ritrovare le misure e la gamba".