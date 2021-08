Cdm - Osimhen, in caso di 2 giornate il Napoli è ottimista di vincere il ricorso

Per Victor Osimhen tutto si gioca sul filo del regolamento che in caso di "condotta violenta" prevede tre giornate di squalifica, ma se catalogata come "condotta antisportiva" le giornate scendono a due. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli aspetta il verdetto del giudice sportivo, ma nell’uno e nell’altro caso è pronto a inoltrare ricorso: nel caso di sanzione minima (due giornate), gli avvocati del club (sfruttando anche tantissimi precedenti) sono ottimisti per la riduzione a una.