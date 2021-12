CdM - Osimhen, non ci sono ancora condizioni per maschera: sarà fatta su misura

Victor Osimhen è tornato a correre ma ci vorrà ancora tempo per il suo rientro in campo. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Sono i primi passi di un percorso a tappe: si attende che l’edema sia completamente assorbito, non ci sono ancora le condizioni per la maschera protettiva al volto. Sarà realizzata su misura, quando il viso sarà completamente sgonfio e ristabilito. I consulenti del club sono già al lavoro, sarà fondamentale questo strumento per riportare Osimhen in gruppo tutelando la sua salute".