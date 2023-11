Cdm - Osimhen resta in dubbio: non si vogliono rischiare ricadute

Per l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno occorre prudenza su Osimhen

In vista della gara di sabato contro l'Atalanta, per l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno occorre prudenza su Victor Osimhen: "Saranno decisive le prossime ore per stabilire se l’attaccante nigeriano sarà presente alla trasferta di Bergamo almeno in panchina. Le sue condizioni, dopo l’infortunio al bicipite femorale, sono notevolmente migliorate, ma non si vogliono rischiare ricadute".