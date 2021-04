Cdm ottimista: "Per calendario il Napoli è la candidata più accreditata per la Champions"

La bagarre per la zona Champions League si fa sempre più interessante. Napoli e Juventus nel turno infrasettimanale hanno accorciato su Milan e Atalanta, la lotta è accesissima. Ma chi resterà fuori? Il Corriere del Mezzogiorno si dice ottimista: "Era l’ultimo scontro diretto, adesso le ultime sei sono con squadre di media-bassa classifica. Sulla carta il Napoli - a tre punti dal Milan secondo e a due da Juve e Atalanta quarte - è la candidata più accreditata per la zona Champions. Resta l’ultima curva che non è proibitiva ma va percorsa con attenzione".