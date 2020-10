CdM - Per l'AZ scalpitano tre azzurri: Insigne pronto a giocare uno spezzone di gara

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno prova a porre l'attenzione anche sul campo e le scelte di Gattuso, visto che al momento la gara tra Napoli ed Az Alkmaar è regolarmente in programma per la serata di giovedì: "Non ci sarà un turn-over radicale: scalpitano Meret, Maksimovic e Lobotka che potrebbero trovare spazio nelle rotazioni, Insigne partirà dalla panchina con la concreta aspettativa di guadagnarsi uno spezzone di gara".