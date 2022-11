Cdm - Percorso da record in Europa: ai 64mln già ottenuti mancano introiti ottavi

Come sottolineato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha realizzato un percorso da record

Come sottolineato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha realizzato un percorso da record, alimentando anche le finanze del club con circa 64 milioni di introiti senza considerare le risorse che potrà generare la doppia sfida agli ottavi di finale, in programma tra febbraio e marzo. Un cammino che potrebbe spingere il Napoli in Europa. Più che soddisfatto il presidente De Laurentiis che ha più volte sottolineato le prestazioni e i risultati degli azzurri con i tweet.