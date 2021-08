Cdm - Pisacane si tiene lontano dal ritiro: aspetta di avere notizie per la trattativa Insigne

Vincenzo Pisacane, ironia del caso, è in Abruzzo proprio in questi giorni ma per vicende legate ad altri suoi assistiti. Per ora si tiene lontano dall’albergo di Rivisondoli che ospita il Napoli. Aspetta, anche lui, il procuratore di Insigne, di sapere ed eventualmente iniziare la trattativa sulla scorta della stretta di mano (che sia nel bene o nel male) tra i protagonisti principali. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.