CdM - Possibile panchina per Osimhen: è un gioiello da custodire

Possibile panchina per Osimhen domani sera in Europa League. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Non è escluso che Osimhen possa partire dalla panchina come accadde contro lo Spartak Mosca. Victor è dominante nell’impatto sulla partita, è complesso tenerlo da parte ma è un gioiello da custodire. C’è Petagna, l’altro centravanti che ha bisogno di giocare per essere brillante e pronto all’uso quando è necessario".