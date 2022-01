CdM presenta Tuanzebe: "Fisico e rapidità, può giocare in due ruoli"

Axel Tuanzebe sarà presto un nuovo difensore del Napoli, quantomeno per i prossimi sei mesi (dal momento che arriverà in prestito). Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola descrive così il centrale di proprietà del Manchester United:

"Ha fisicità, è abbastanza rapido, di piede destro e vanta 28 presenze in Premier League e 12 nelle coppe europee. Mourinho lo fece debuttare in prima squadra, quando dall’academy del Manchester United individuò anche McTominay, oggi un punto di riferimento per la mediana dei Red Devils. Tuanzebe è un profilo duttile, può essere adattato anche da terzino destro o da difensore centrale".