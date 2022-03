CdM - Prima volta per Osimhen con capienza stadio al 75%: arriverà il gol a una big?

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno elogia Victor Osimhen a pochi giorni dalla sfida del Maradona contro il MIlan

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno elogia Victor Osimhen a pochi giorni dalla sfida del Maradona contro il MIlan: "Le caratteristiche di Osimhen sono perfette per esaltare l’entusiasmo del Maradona. Per Victor sarà la prima volta con lo stadio pieno al 75% (ci sarà anche De Laurentiis in tribuna), con l’adrenalina della grande serata. Contro la Lazio, nella serata magica per la celebrazione di Maradona, Osimhen non c’era, chissà che l’atmosfera non lo porti a realizzare il suo primo gol contro una big in questa stagione".