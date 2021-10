CdM - Quando Insigne non segna il disagio è evidente e il gioco ne risente: gol fondamentale

Napoli-Legia Varsavia sarà ricordata anche come la partita in cui finalmente Lorenzo Insigne è riuscito a sbloccarsi su azione, una cosa importantissima per le prestazioni del capitano. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "Gli mancava il gol su azione, nel primo tempo contro il Legia Varsavia più volte si è liberato all’altezza del dischetto del rigore e non ha avuto l’occasione giusta. Quando ad Insigne manca il gol, il disagio è evidente, gli manca la soddisfazione massima del gioco. Lorenzo finora era riuscito a segnare solo su rigore contro il Venezia e il Cagliari".