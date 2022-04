CdM - Rivoluzione estiva: pronti due acquisti per la corsia sinistra

"Insigne è già del Toronto, Mertens attende segnali che non arrivano e il Napoli pensa al futuro.

Il Napoli è concentrato sulle sette storie che possono valere il sogno scudetto, sarà poi rivoluzione: Insigne è già del Toronto, Mertens attende segnali che non arrivano e il Napoli pensa al futuro.

È ormai in fase avanzata la trattativa per Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo classe ‘2001 ex Rubin Kazan che a fine marzo, per le note vicende della guerra, ha firmato un biennale con i georgiani della Dinamo Batumi. Il Napoli vuole rispolverare la fascia sinistra con il terzino Matias Oliveira in arrivo dal Getafe e il giovane georgiano, una sforbiciata al monte ingaggi considerando le partenze di Insigne e Ghoulam.