Cdm - Rrahmani oggi farà esami strumentali: c'è un timore

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it In difesa come ricorda il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola si è fermato Rrahmani. Il difensore ko contro la Cremonese nel finale oggi farà gli esami strumentali, si teme uno stiramento nella zona degli adduttori della coscia sinistra. Si tratta di uno dei giocatori con cui il Napoli sta discutendo anche in chiave rinnovo