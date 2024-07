CdM - Scambio di prestiti Lukaku-Osimhen quasi ultima spiaggia

Il Chelsea di Maresca sembrava completamente assente nella rincorsa per Victor ma le difficoltà per arrivare ad Omorodion hanno riacceso un po' la fiamma.

Uno scambio da fare nelle ultime battute di mercato. Il Corriere del Mezzogiorno in edicola scrive del possibile affare tra Chelsea e Napoli che riguarderebbe Osimhen e Lukaku: "La Premier League è il suo sogno, il Chelsea di Maresca sembrava completamente assente nella rincorsa per Victor ma le difficoltà per arrivare ad Omorodion hanno riacceso un po' la fiamma.

L'ostacolo è il tetto salariale del Chelsea, i due club ne stanno parlando, ma l'unica formula che sembra accettabile riguarda una doppia operazione in prestito con obbligo di riscatto: Osimhen da una parte e Lukaku dall'altra. Un'idea complessa, una soluzione quasi da ultima spiaggia per risolvere l'imbarazzo di una situazione complicata da prendere in considerazione solo dopo Ferragosto, a ridosso della trasferta di Verona con cui il Napoli inizierà il campionato il prossimo 18 agosto".