CdM si proietta alla Champions: "Col +13 in A Spalletti può permettersi 2-3 cambi a partita"

Il gran vantaggio in classifica può permettere al Napoli di gestire energie e uomini in vista della Champions League. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

Il gran vantaggio in classifica può permettere al Napoli di gestire energie e uomini in vista della Champions League. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli in campionato ha 13 punti di vantaggio sull’Inter, diretta inseguitrice e può permettersi di dosare le energie. Mai come in questa fase saranno importanti le scelte di Spalletti che magari darà spazio a chi ha giocato meno nelle gare non di cartello. Con un turnover ragionato con cambi di 2-3 giocatori a partita. Dipenderà molto da come risponderanno i cosiddetti titolari che fin qui hanno mostrato di tenere botta alle pressioni che pure ci sono state per mantenere un cammino esemplare".