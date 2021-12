CdM - Spalletti aveva ragione: il ricordo del suo pensiero post Milan

Aveva ragione Spalletti a voler dimenticare in fretta la gioia per la vittoria di Milano, conosceva le insidie di Napoli-Spezia, partita che ha rovinato il Natale dei tifosi azzurri. Neanche nelle previsioni più buie si poteva immaginare che lo Spezia vincesse due volte a Fuorigrotta in un solo anno solare e, invece, è accaduto all’inizio e alla fine del 2021. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.